- Taxi Life : A City Driving Simulator repoussé à mars

Publié le Vendredi 12 janvier 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On pourra insulter les clients comme en vrai ?

Initialement prévu pour février prochain, Taxi Life : A City Driving Simulator sortira finalement le 7 mars. Le jeu est toujours attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.Il se déroule à Barcelone, où vous incarnez un chauffeur de taxi qui possède sa propre compagnie et va devoir satisfaire ses clients tout en faisant avec la circulation de la ville espagnole.Embauche de nouveaux chauffeurs, achat de véhicules, entretien de la flotte... à vous de faire prospérer votre affaire.Un jeu absolument pas réaliste puisque l'on sait que beaucoup (tous ?) de taxis n'ont que deux idées en tête : arnarquer les touristes et stationner sur les pistes cyclables.En tout cas, le jeu est désormais disponible en précommande et vous permettra d'obtenir des décos et un modèle de voiture vintage.