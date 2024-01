Dungeons of Hinterberg, 15 minutes de promenade dans les glaciers

Publié le Lundi 15 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La fronde des glaces

Dévoilé à la toute fin d'année dernière et très loin de nous avoir séduit graphiquement, Dungeons of Hinterberg est un action-RPG qui sortira cette année sur PC et sur Xbox Series, mais aussi via le Game Pass.Il est signé Microbord Games, édité par Curve Games et distribué par Microsoft.Vous allez parcourir des glaciers inspirés des montagnes alpines et buter du monstre, découper du stalactite à grands coups de rayon laser, vous promener en overboard... le tout en petites baskets.Franchement, ça a l'air naze.