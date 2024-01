Unicorn Overlord en précommande et avec un nouveau trailer

Publié le Mardi 16 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Devenez le chef des licornes

Unicorn Overlord est un RPG tactique développé par Vanillaware, le studio à qui l'on doit Odin Sphere et Aegis Rim, et est édité par Atlus. Le jeu est annoncé pour le 8 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Dans le jeu, vous allez incarner Alain, un jeune héritier bien décidé à reprendre son trône usurpé par l'Empire, sur le continent de Fevrith. Vous serez plongé au milieu d'elfes, d'humains et de bêtes monstrueuses, dans un monde Fantasy.Plus de 60 personnages uniques pourront être recrutés dans votre armée.Les précommandes (édition standard ou Monarqiue comprenant un artbook, la bande-son sur CD, des jetons et marqueurs) sont ouvertes et permettront un pack de blasons en DLC.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.