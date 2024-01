Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 16 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Super Mario Bros Wonder (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) EA Sports FC 24 (PS5) Spider-Man (PS5) EA Sports FC 24 (Nintendo Switch)

EA Sports FC 24 Spider-Man Call of Duty Modern Warfare III

Call of Duty Modern Warfare III EA Sports FC 24 Avatar Frontiers of Pandora

EA Sports FC 24 Call of Duty Modern Warfare III Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy GTA V Red Dead Redemption II

Super Mario Bros Wonder Mario Kart 8 Deluxe EA Sports FC 24

Minecraft Java & Bedrock Farming Simulator 22 EA Sports FC 24

Ça faisait longtemps, mais le SELL traîne à publier ses tops, donc l'intérêt était moindre ces derniers temps. Cette fois-ci, le top des ventes est publié à temps, donc on vous le livre.Il s’agit de la 1ère semaine de 2024.Comme chaque semaine d’ailleurs, parce que la France est le pays du fromage, nous l’illustrons l'un deux. Et cette fois-ci, c'est la Baratte qui est à l'honneur. Il s'agit d'un fromage au lait cru de chèvre, à pâte molle et à croûte naturelle, fabriqué dans le Mâconnais en Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté.Cette semaine, le top change à nouveau. Mortal Kombat s'octroie la première place, et plus globalement, la PS5 se paie les 3 premières places. FIFA 24 devrait, la semaine prochaine, tout dégager.