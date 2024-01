Publié le Mardi 16 janvier 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Chicken Police: Into the HIVE! débarque en Playtest pendant une semaine, du 5 au 12 février, sur Steam . Pour rappel, c'est un jeu d'enquête développé par The Wild Gentlemen, un studio indépendant et édité par Joystick Ventures.Le jeu 'inspire des films "noir", à savoir qu'un film noir fait référence à l'ambiance sombre des films policiers des années 30 à 50, dans le cinéma hollywoodien, eux-mêmes inspirés des romans policiers de la même époque.Chicken Police: Into the HIVE! raconte l'histoire de deux coqs détectives qui enquêtent sur la pègre des insectes. 30 personnages, animaux humanoïdes, sont à rencontrer dans cette histoire en Noir et Blanc.On a hâte de mettre les plumes dessus.