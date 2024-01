Final Fantasy Rebirth dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Mardi 16 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Séphir rote

Suite de Final Fantasy VII remake, Final Fantasy VII Rebirth sortira sur PS5 le 29 février 2024. On vous rappelle qu'il s'agit du deuxième opus d'une trilogie. Le troisième opus devrait, quant à lui, sortir en 2026. Et c'est toujours signé de nos amis de chez Sqaure Enix.L'occasion de retrouvez Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII après leur fuite de la mégalopole dystopique de Midgar, lancés sur les traces de Séphiroth.Une nouvelle vidéo baptisée "La renaissance est votre destinée" a été mise en ligne. Elle met à l'honneur l'antagoniste du jeu, Séphiroth, ainsi que de nouveaux lieux que vous visiterez, ou le combat contre le boss Terreur des abysses, la cérémonie de Junon et l'incident de Nibelheim. Vous y découvrirez également des créatures et personnages inédits, comme le Midgardsormr.Notez que le jeu sera indépendant et ne nécessitera pas le premier opus pour être joué, même si vous risquez de passer à côté de pas mal d'infos...