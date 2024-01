Food Truck Simulator est sorti sur Xbox

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La quête du bon miam

DRAGO Entertainment, à qui l'on doit aussi le jeu Gas Station Simulator, ont sorti Food Truck Simulator fin 2022, sur PC. Il aura fallu plus d'un an avant de voir le jeu débarquer à son tour sur Xbox.Il est désormais disponible sur Xbox One et Xbox Series.Le titre explique le jeu : vous allez devoir gérer votre camion de fast food, préparer la nourriture et servir vos clients... il faudra faire évoluer votre équipement, votre offre aussi, vos recettes...Le jeu devrait sortir prochainement sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.