Foamstars, le shoot 4v4 de Square Enix, dès le 6 février via le PlayStation Plus

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Une petit mousse pour la route ?

Foamstars est un shoot multijoueur prévu sur PS4 et PS5. Le jeu est signé Square Enix. Il sortira le 5 mars prochain, au prix de 29,99 €. Mais vous pourrez y jouer dès le 6 février, jusqu'au 4 mars, via le PlayStation Plus, si vous y êtes abonnés, et ce gratuitement.Pomur rappel, le jeu est un shoot 4v4 plein de couleurs, avec une ambiance Manga, et avec des combats de mousse en arène. La mousse sera l'élément central du jeu, avec la possibilité de l'exploiter pour créer des surfaces glissantes, modifier le terrain, noyer l'équipe adverse...Trois modes seront disponibles à la sortie : “Chasse à la star”, “Survie en milieu mousseux” et “Soirée canard en caoutchouc”. Chaque mode propose 3 cartes, sélectionnées aléatoirement. Un mode PvE (donc contre des bots) devrait aussi être proposé, à combattre contre des vagues ennemies.On vous laisse en découvrir plus en vidéo.