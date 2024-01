Frostpunk 2 : premier trailer de gameplay

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tout va mal

11 bit studios a mis en ligne une nouvelle vidéo de Frostpunk 2, la suite de son jeu à succès. Il s'agit de la première vidéo de gameplay pour le jeu.Pour rappel, ce city-builder vous entraîne 30 ans aprèss les événements décrits dans le premier opus. La ville, installée autour du réacteur, a pris de l'ampleur. Le monde se réinvente petit à petit, laissant derrière lui les souvenirs douloureux de la survie post-apocalyptique. Mais la nature humaine reprend le dessus et les dissenssions internes pourraient bien mener la ville à sa perte... les factions se déchirent et vous allez tenter de maintenir la cité sur pieds, en faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour que la civilisation ne s'effondre pas.Le jeu est attendu courant 2024 et sortira sur PC.