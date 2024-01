Tekken 8 : la nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le grand frisson ?

Tekken 8 sort la semaine prochaine sur PC, PS5 et Xbox Series, le 26 janvier 2024. Vous pouvez d'ores et déjà tester le jeu, sur ces trois plateformes, via une démo qui offre le chapitre 1 du mode histoire, le chapitre 1 de la quête arcade, le mode Super Ghost Battle, le mode versus et permet de découvrir quelques scènes coupées de Tekken à Tekken 7 dans le mode galerie.32 personnages seront inclus au lancement du jeu, dont Yoshimitsu, Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan, Claudio et Reina.Une nouvelle bande-annonce, se focalisant sur les valeurs de Tekken 8, le stress des joueurs avant les compétitions et l'engouement autour de la licence, a été dévoilée.