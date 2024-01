Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters sur consoles fin février

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il était temps

Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters raconte l'histoire du mystère des Grey Knights durant le 41ème millénaire. Les Grey Knights sont une faction d'élite des Space Marines, composée de combattants génétiquement modifiés. Ici, ils devront affronter le Chaos et stopper la propagation d'un fléau démoniaque, qui porte le nom de "Bloom".Le jeu est un jeu de rôle tactique au tour par tour, développé par Complex Games, édité par Frontier Foundry et qui est sorti sur PC au printemps 2022.Il débarque sur consoles le 20 février. Il sera disponible au prix de 44,99 € sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande.