(TEST) The Last of Us Part II Remastered (PS5)

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi incontournable

Je n'avais pas spécialement envie de revenir dessus. L'aventure traumatisante de cet épisode ne me donnait pas spécialement envie de revivre certains passages de l'histoire, de ressentir à nouveau certains déchirements...Et puis... à vrai dire, je n'avais pas envie de laisser quiconque le tester à ma place. Parce que The Last of Us est une série qui me touche et, pour moi, l'une des plus belles sagas de toute l'Histoire du Jeu Vidéo.Bref, je me suis fait violence. C'est le bon mot.