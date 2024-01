Suicide Squad: Kill the Justice League, le trailer de lancement

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

C't'un peu tôt, non ?

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira le 2 février 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ou dès le 30 janvier si vous l'avez précommandé en Deluxe Edition. Le jeu est signé Rocksteady Studios, à qui l'on doit déjà la trilogie Batman, et est édité par Warner Bros Games.Il s'agit, on vous le rappelle, d'un jeu d'action en vue extérieure dans lequel vous allez incarner la célèbre Suicide Squad, à savoir Harley Quinn (alias Dr Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Captain Boomerang (alias Digger Harkness) et King Shark (alias Nanaue). Vous devrez combattre la Justice League, corrompue, et ses plus grands super-héros. Et les autres. Parmi les autres, il y a Green Lantern et The Flash, notamment.Une vidéo de lancement a déjà été mise en ligne.