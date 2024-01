Zoochosis : horreur au zoo

Publié le Jeudi 18 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Gare au gorille

Vous êtes un gardien de zoo. Jusque-là, rien d'inquiétant. Ce serait même plutôt une bonne nouvelle. Bon. Vous êtes gardien de nuit. C'est moins fun, mais ça reste un environnement privilégié. Petit souci quand même... une maladie touche les animaux et les fait muter. Du genre mutation en créatures ultra dangereuse et qui va s'attaquer aux autres animaux ou à vous...Vous devrez identifier les animaux et tenter de les soigner.Le jeu sort au printemps sur PC, via Steam . Il est signé Clapperheads.