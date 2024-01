Noxia Somnia, le jeu d'horreur en Pixel Art, sort le 25 janvier

Publié le Jeudi 18 janvier 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il me tente bien

Noxia Somnia est un jeu d'action et d'horreur, de type survival, en 2D et en pixel art. Initialement prévu pour la fin de l'année dernière, il sortira finalement le 25 janvier. Il est prévu uniquement sur PC, dans un premier temps, via Steam Le jeu est développé par Reframe Games, et elle raconte l'histoire de Tristan, un jeune homme qui se réveille dans un monde angoissant et cauchemardesque, poursuivi par des monstres qui se régalent de ses peurs et de ses angoisses. Il va falloir l'aider à sortir de là, et si possible en bonne santé mentale.