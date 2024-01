Ace Combat 7: Skies Unknown arrive sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 18 janvier 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Il a pris son temps...

Bandai Namco a sorti vAce Combat 7 Skies Unknown sur PS4 et Xbox One en 2019. Ce jeu de combat aérien est annoncé sur Nintendo Switch pour le 11 juillet prochain.Sympathique, mais loin d'être inoubliable, le jeu propose un mode multijoueur et une campagne solo. Dans le mode multijoueur, vous pourrez chosiir un mode combat jusqu'à 8 joueurs ou en Team Deathmatch. Plus de 100 composants permettent de customiser et améliorer son avion.Six DLC seront inclus dans cette version Nintendo Switch, ainsi que de nombreux bonus (avions, skins, emblèmes...). Au mons 4 nouveaux DLC sont prévus ultérieurement, payants cette fois-ci.