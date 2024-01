GT Manager 24 débarque sur PC

Publié le Jeudi 18 janvier 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Moi je veux Schumacher !

GT Manager 24 est un jeu de gestion d'écurie de course automobile. Le jeu est annoncé sur PC, via Steam , dans le courant de l'année.Les 5 ligues officielles GT sont incluses. Vous allez devoir gérer vos voitures, parmi les 30 proposées sous licence officielle, dont certaines récentes comme la Porsche 963, la Peugeot 9X8, l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro et la Glickenhaus SGC007.Des pilotes officiels seront aussi représentés.Vous devrez trouver des sponsors, améliorer vos bolides, définir une stratégie et tenter de gagner des courses, en donnant des conseils à vos pilotes.