Bulwark: Falconeer Chronicles annoncé pour le 26 mars

Publié le Jeudi 18 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Allez plus haut !

Bulwark: Falconeer Chronicles sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il vient d'être annoncé pour le 26 mars prochain. On vous rappelle que le jeu est édité par Wired Productions, le jeu est développé par un seul homme, Tomas Sala.Il s'agit d'un city builder qui prend place dans un unviers fantastique. Le même que celui de son précédent jeu, The Falconeer.Vous devrez construire des forteresses géantes, capables d'accueillir les oiseaux de guerre et les dirigeables. Il vous faudra donc bâtir de hautes tours qui tutoient les nuages, sur des pics rocheux pour que ce soit plus marrant.Une démo sortira le 30 janvier, pour tester le jeu avant sa sortie.