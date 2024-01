Realm of Ink : démo disponible

Publié le Lundi 29 janvier 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Avec un peu plus de musiques ce serait mieux

Realm of Ink se dévoile via une vidéo de démonstration de 13 minutes. Il s'agit d'un roguelike d'action aventure, dans lequel vous incarnez Red, une épéiste qui traque le démon renard.L'univers se base donc autour du folklore et de l'encre de Chine. Si cela vous fait penser à Okami, les deux jeux n'ont, à vrai dire, pas vraiment d'autres points communs.On contraire d'Okami, le gameplay de Realm of Ink se raprochera plus d'un Hadès, puisque vous devrez progresser de salle en salle tout en tuant tous les ennemis qui vous y attendent.Le jeu propose divers styles de combats afin de varier les plaisirs, mais aussi pour vous permettre d'en choisir un qui vous corresponde.Il s'agit vraisemblablement du premier jeu de Maple Leaf Studio, et si aucune date de sortie n'a encore été annoncée, vous pouvez déjà jouer à la démo sur Steam