Like a Dragon: Infinite Wealth est disponible

Publié le Lundi 29 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Petit dragon deviendra grand ?

Like a Dragon: Infinite Wealth est dispoible depuis vendredi sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. On vous rappelle qu'il va vous plonger dans l'histoire d'Ichiban Kasuga, un loser qui a toujours réussi à s'en sortir, et Kazuma Kiryu, un homme brisé arrivé au bout du chemin de sa vie, deux yakuzas, et que vous allez jouer les deux personnages.Le jeu est développé par Ryu Ga Gotoku Studio et édité par Sega. Il est proposé en anglais, japonais ou chinois, mais avec des sous-titres français, entre autres.Notre spécialiste de la série, Vincent, est dessus. Et comme on ne l'entend plus depuis plusieurs jours, c'est plutôt bon signe.