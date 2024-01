Necrophosis, l'horreur artistique

Publié le Lundi 29 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

C'est beau

Développé par Dragonis Games, studio de développement indépendant qui a déjà publié des jeux tels que The Shore ou Eresys, Necrophosis est un jeu d'horreur qui se déroule dans un monde à l'influence artistique du peintre, photographe et sculpteur polonais Zdzislaw Beksinski.On se retrouve donc dans un univers fascinant, captivant, mais cauchemardesque, avec une ambiance étrange et oppressante.Le jeu se déroule dans un monde surréel, avec des puzzles à résoudre, des personnages énigmatiques et il faudra simplement réussir à s'en échapper.Pas encore de vidéo, mais des images tirées du jeu qui devraient vous faire un petit effet...