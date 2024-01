Pauvres CrÃ©atures, la critique du film

Publié le Vendredi 26 janvier 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Génialement bizarre

Qui l'aurait cru ? Sylvain, notre benêt de la rédac' qui ne jure que par les sabres lasers et les super-héros, qui mange Marvel, bois DC et a même un slip réversible Superman/Batman fétiche, Sylvain, quoi, dont les goûts sont au cinéma ce que Jul est à la poésie française.... Sylvain, donc, a un petit coeur qui bat.Parfois, il est possible de s'émerveiller devant un film étrange, différent, dérangeant, bizarre...Bon.Après, y'a plein de scènes de cul dans le film... Ça explique peut-être...