- Banishers: Ghosts of New Eden, émotion, amour et sacrifice

Publié le Vendredi 26 janvier 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ça va souvent ensemble

Banishers: Ghosts of New Eden met encore l'accent sur les thèmes principaux du jeu : l'amour, la mort et le sacrifice, au travers d'une nouvelle bande-annonce. Focus Entertainment, l'éditeur du jeu, et DON'T NOD, le développeur, ont vraiment envie de vous faire comprendre que c'est un jeu qui va être émotionnellement douloureux.Pour rappel, vous allez incarner le couple chasseur de fantômes. Antea Duarte et Red mac Raith. Mais Antea est morte et c'est un spectre. Vous allez donc devoir combiner les pouvoirs spirituels d'Antea et les armes de Red pour combattre les fantômes. Le but de votre quête est de trouver un moyen de libérer Antea de son sort.Banishers: Ghosts of New Eden est toujours prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour le 13 février 2024. Et on a toujours hâte.