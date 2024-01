- Omega Crafter, un zelda-like en monde ouvert

Publié le Vendredi 26 janvier 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Robot à tout faire

Omega Crafter est un jeu de survie en monde ouvert, dans lequel il va falloir aussi récupérer un maximum de ressouces. Pour vous aider, vous aurez un petit robot auquel vous pourrez assigner des tâches qu'il effectuera automatiquement, pendant que vous irez explorer les environs.Votre robot pourra couper des arbres, récupérer de la pierre, faire des planches, des outils, cultiver, cuisiner... et vous, vous irez explorer les forêts et donjons, à la recherche de trésors, à combattre contre des boss monstrueux...Le jeu est développé par Preferred Networks et arrivera sur Steam le 28 mars prochain.