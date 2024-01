Hidden Through Time 2: Myths & Magicest disponible sur consoles

Publié le Vendredi 26 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

En plein dans le mythe

Jeu familial sorti l'année dernière sur PC, Hidden Through Time 2: Myths & Magic vient cette fois-ci de sortir sur consoles Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Il est proposé au prix de 12,49 €.On vous rappelle que le jeu s'inspire des mythes et légendes du monde entier. Il s'agit d'un jeu de puzzles en 2D entièrement dessiné à la main. Un mélange de puzzles et d'objets cachés à trouver.Il propose différentes visions d'une même scène, de jour et de nuit, mais aussi à des saisons différentes, pour avoir des points de vue multiples.Des versions iOS et Android sont aussi en développement.