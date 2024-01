Expeditions: A MudRunner Game dévoile du gameplay

Publié le Jeudi 25 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Tout roule

Expeditions: A MudRunner Game est, on vous le rappelle, un nouvel opus à sortir dans la saga Mudrunner, série qui vous fait piloter de gros engins dans la boue, dans la neige, dans les rochers et plus c'est impraticable, mieux c'est. Le jeu est édité par Focus Entertainment et développé par Saber Interactive.Ici, le jeu vous permettra de tracer votre route loin des sentiers battus, en off-road, avec de nouveaux véhicules bourrés de gadgets. Différentes missions vous seront proposées et vous les effectuerez à partir de votre base. Base qu'il faudra construire et équiper, notamment en embauchant des spécialistes pour développer votre technologie et votre équipement.Il est attendu pour le 5 mars 2024 sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Une nouvelle vidéo de gameplay a été publiée.