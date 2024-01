Golazo ! 2 Deluxe - Complete Edition sort sur Nintendo Switch et PlayStation 5

Publié le Jeudi 25 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Foot 2 rue

Microids Distribution France sortira une édition physique Deluxe de Golazo ! 2 pour PlayStation 5 et Nintendo Switch pour le printemps 2024.Développé par Purple Tree, le jeu est un jeu de foot typé arcade, sans prise de tête, avec pour seul but le fun et que tout le monde, même sans être habitué au genre, puisse s'amuser.Cette édition Deluxe inclura une jaquette spéciale, une carte holographique différente pour chaque plateforme et un code exclusif pour télécharger les jaquettes alternatives. Seront également inclus 3 DLC.