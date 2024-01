Princess Peach: Showtime! dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 24 janvier 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Une grosse garde-robe

Une nouvelle bande-annonce de Princess Peach: Showtime! a été mise en ligne par NIntendo. Le jeu est attendu sur Nintendo Switch le 22 mars 2024.Vous allez retrouver la Princesse qui, une fois n'est pas coutume, ne s'est pas fait pécho par Bowser. Elle doit ici s’allier avec Stella qui veut sauver le Théâtre de l'Étincelle dont elle est la gardienne, de l’infâme Syrah et sa Grappe maléfique. Grâce au pouvoir de l’Étincelle, Peach pourra se transformer et entrer sur scène de façon différente à chaque fois, comme par exemple Peach Ninja et Peach Western. Le but est de sauver le spectacle..Chaque costume permettra bien entendu à Peach de s'équiper d'armes spéciales et d'obtenir des capacités uniques.