Civil War : le nouveau film d'Alex Garland sort une semaine plus tôt

Publié le Mercredi 24 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi intéressant

Initialement prévu pour le 24 avril prochain, Civil War, le nouveau film d'Alex Garland (Ex Machina, Annihilation, Men), sortira une semaine plus tôt, le 17 avril. Une info a priori mineure, mais comme le film nous fait de l'oeil, on a décidé de vous en faire une petite news quand même.Le film va suivre des journalistes bien décidés à realiser le plus grand reportage de leur vie : l'effondrement des USA, en proie à une nouvelle guerre civile, alors que des états ont fait sécession.Signé Metropolitan Filmexport, le film est avec Kirsten Dunst, Wagner Moura, Nick Offerman, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons, Cailee Spaeny.