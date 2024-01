Bahnsen Knights, le roman graphique en Pixel Art, est disponible sur consoles

Publié le Mardi 23 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'arrêt du culte

Suite de Mothmen 1966 et Varney Lake, dont il vient clore la trilogie (même si chacun n'a finalement pas de lien) Bahnsen Knights est un visual novel en pixel art, façon retro années 80.Sorti à la mi-décembre sur PC, il est désormais disponible sur consoles, à savoir sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu raconte l'histoire de l'agent Boulder. Il enquête sur les Bahnsen Kights, un culte prêchant que le royaume du Diable n'est pas sous terre, mais dans le ciel.Sympa, donc à découvrir.