Alerte Rouge et Luca débarquent au cinéma

Publié le Mardi 23 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Disney revient dans les salles

Sorti il y a près de deux ans sur Disney +, le film d'animation Alerte Rouge, signé Pixar et Disney, sortira finalement dans les salles de cinéma. Il y débarquera le 18 février. Et uniquement ce jour-là, un dimanche, pour viser un public familial qui n'aurait pas eu le plaisir de découvrir le film sur la plateforme payante.500 cinémas dans toute la France participent à l'opération.Alerte Rouge raconte l'histoire de Mei, une jeune ado canadienne vivant à Toronto, qui découvre qu'elle se transforme en panda roux géant lorsqu'elle est en proie à des émotions trop fortes...Luca, quant à lui, est sorti en 2021. C'est aussi un film signé Pixar, sorti uniquement sur Disney +. Lui aussi débarque dans 500 cinémas, un dimanche. Mais ce sera le 14 avril. Et là aussi pour une seule journée.Luca se déroule près d'une petite ville côtière italienne et va nous raconter l'histoire d'un jeune ado, monstre marin, qui décide d'aller à la surface et devenir un humain. Le mythe de la sirène, en masculin.Les deux films sont funs et plutôt réussis (j'ai une préférence pour Luca toutefois). Si vous ne les avez pas vu, vous avez désormais la date pour combler ce manque.