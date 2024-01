- Ara: History Untold sortira cet automne

Publié le Lundi 22 janvier 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

4X, c'est un de plus que Vin Diesel

4X historique au tour par tour, Ara : History Untold est signé Oxide Games et a été annoncé pour cet automne. Le jeu, on vous le rappelle, vous place aux commandes d’une faction pour laquelle vous choisirez un dirigeant connu (Cléopâtre, Georges Washington, et bien d’autres) parmi un large panel de choix. Vous pourrez également créer votre propre dirigeant. Une fois fait, vous allez traverser les époques de manière assez uchronique. Par exemple, qu’est-ce qui se serait passé si les Mayas avaient découvert la métallurgie au début de l’âge du fer et formé l’armée de chevaliers la plus féroce que le monde ait jamais vue ?Une nouvelle vidéo dévoile le système d’artisanat d’Ara et l’approche unique des tours de jeu simultanésLe jeu sortira sur PC, Xbox Series et Game Pass.Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, notre ami Théo y avait posé les mains lors de la Paris Games Week