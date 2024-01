- Visions of Mana, le nouveau RPG signé Square Enix, prévu pour cet été

Publié le Lundi 22 janvier 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

15 ans après...

Nouvel opus de la saga des Mana, Visions of Mana débarque 15 ans après le dernier opus. Il est prévu pour cet été et sera signé Square Enix.Une nouvelle vidéo vous présente du gameplay, avec les commentaires de Koichi Ishii, créateur de la série Mana, et Masaru Oyamada, producteur de la série.La bande-son proposera quelques 100 chansons. Les combats se dérouleront avec l'aide d'élémentaires qui se présenteront sous la forme d'objets spéciaux ayant chacun un effet particulier.Le jeu sortira sur PC et Xbox Series.