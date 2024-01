Indiana Jones et le Cercle Ancien, le nouveau jeu vidéo

Publié le Lundi 22 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Moui...

Après un dernier film sympathique mais très loin d'être inoubliable, Indiana Jones revient cette fois sur les petits écrans dans un nouveau jeu vidéo : Indiana Jones et le Cercle Ancien a été annoncé pour cette année sur PC, Xbox Series et Game Pass par Microsoft.Le jeu se déroule en 1937 et vous entraînera à travers le monde et ses merveilles, face aux nazis, bien entendu.Un jeu d'action-aventure, en vue subjective, avec une narration soignée, dixit les développeurs. On reste dubitatif. Très dubitatif. Et ce même si le studio n'est autre que MachineGames (Wolfenstein: The New Order et Wolfenstein: The New Colossus).