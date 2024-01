- Cafe Owner Simulator est sorti sur Playstation

Publié le Vendredi 19 janvier 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tu veux un petit noir ?

Sorti il y a une semaine sur Nintendo Switch, le jeu Cafe Owner Simulator vient de sortir sur PS4 et PS5 à leur tour. On vous rappelle que le jeu permet aux joueurs d'ouvrir un café et de le gérer : au programme service clientèle, gestion des employés, commandes d'ingrédients, paiement des factures, etc…Avec pour inspiration majeure les jeux de simulation en bac à sable, Cafe Owner Simulator permet aux joueurs de rénover un bâtiment de fond en combles, puis de l'aménager en café, avant d'en assurer la gérance. En avançant dans le jeu, vous gagnerez des niveaux qui vous permettront de débloquer de nouvelles features, de nouveaux équipements mais surtout de nouvelles zones que vous pourrez décorer et aménager à vos envies.