- New Cycle, le survival city-builder post-apocalyptique, est sorti

Publié le Vendredi 19 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Heal the world

On vous en parlait il y a quelques jours : le jeu New Cycle vient de sortir en accès anticipé, sur Steam . Il s'agit d'un survival city-builder post-apocalyptique développé par le studio turc Core Engage et édité par Daedalic Entertainment.Il se déroule dans un monde ravagé par des éruptions solaires. Les survivants se sont organisés en tribus. Vous êtes à la tête de l'une d'entre elles, et vous allez tenter de construire une ville et assurer la survie à tous ses habitants.Il faudra non seulement collecter les ressources pour faire tourner votre ville correctement, mais aussi gérer les besoins de vos concitoyens pour que leur moral n'affecte pas leur efficacité.