Bandle Tale: A League of Legends Story dispo en précommande

Publié le Jeudi 18 janvier 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de peluches

Développé par Lazy Bear Games, le jeu Bandle Tale: A League of Legends Story est désormais disponible en précommande. Il est proposé au prix de 24,99 € sur toutes les plateformes, à savoir PC et Nintendo Switch. Sur PC, il sera disponible sur Steam, Gog et l'Epic Games Store.Il s'agit d'un RPG d'artisanat dans lequel vous allez incarner un Yordle, un habitant de Bandle, sorte de grosse peluche...Alors que le monde est plongé dans le chaos, vous allez devoir rétablir l'équilibre. Il vous faudra trouver des ressources, organiser des fêtes, réussir des quêtes...Et vous allez surtout croiser les champions de League of Legends tels que Teemo, Tristana ou Veigar.Une édition Deluxe, à 29,99 € est aussi disponible en précommande, tout comme une édition collector (avec figurine) vendue au prix de 149,99 €.