- Prince of Persia : The Lost Crown est sorti

Publié le Vendredi 19 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui fait Pop

Ubisoft vient de sortir son Prince of Persia : The Lost Crown, désormais disponible sur Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, et surtout savoir s'il vaut le coup, malgré la tronche particulièrement naze du héros et son équipement tout sauf destiné au combat, vous pouvez aller lire notre test Non, il ne s'agit pas d'un "retour aux sources" comme tout le monde aime placer cette putain d'expression à tout bout de champ. Ce serait méconnaître complètement l'histoire du jeu et les premiers opus, même si on retrouve un jeu en vue de côté.Allez, avant de m'énerver, je vous recolle la bande-annonce.