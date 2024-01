- Alone in the Dark : le manoir à l'honneur

Publié le Vendredi 19 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Entre honneur et horreur, il n'y a qu'un lettre qui change...

Le reboot de la saga Alone in the Dark devait sortir à la mi-janvier et, finalement, a été repoussé au 20 mars 2024. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox SeriesOn vous rappelle qu'Alone in the Dark, c'est un pilier de l'Histoire du jeu vidéo. Ce reboot veut renouer avec la terreur du premier jeu.Signé Nordic, le jeu se déroulera dans les années 20, en Amérique du Sud, et on retrouvera les personnages de Emily Hartwood et Edward Carnby qui exploreront une maison gothique. Où ils ne sont pas seuls, bien entendu...Et c'est justement le manoir Derceto qui est à l'honneur dans cette nouvelle vidéo.