- Garden Life: A Cozy Simulator disponible en précommande

Publié le Vendredi 19 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Petite graine deviendra grande

Le jeu de jardinage Garden Life : A cozy Simulator, développé par Stillalive Studios et édité par Nacon, s'ouvre aux précommandes sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Vous pouvez vous offrir la version standard à 39,99 €, la version Deluxe (avec DLC et bonus) à 44,99 €. Notez que les versions seront proposées sur Steam, à la sortie du jeu, aux prix de 24,99 et 29,99 €...Le jeu sortira le 22 février 2024 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. La version Nintendo Switch sortira le 22 février.Il s'agit d'un jeu de jardinage dans lequel vous allez devoir choyer vos plantes, respecter leur cycle de croissance et leur rythme, gérer leur survie face aux aléas météo... Vous pourrez faire des croisements, tenter d'améliorer votre environnement au gré des saisons mais aussi répondre aux demandes de vos amis et voisins dans l'espoir de gagner quelques récompenses.