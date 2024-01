- HARM Weather Warfare, un jeu de survie météorologique

Publié le Vendredi 19 janvier 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Y'a plus de saison, ma bonne dame

Dans HARM Weather Warfare, vous êtes un père, accompagné de sa fille ado, au beau milieu de la forêt. Déjà que c'est chiant, une ado, mais alors dans la forêt, là où il n'y a pas de wifi, c'est l'horreur. Les développeurs auraient pu s'arrêter là pour le côté terrifiant et survie, mais ils en ont rajouté une couche.Vous êtes au beau milieu d'instabilités et d'anomalies météorologiques : de la neige en plein été, des tempêtes, des éclairs, du vent... sans compter les décharges électromagnétiques...Toutes les routes sont coupées. Et pourtant, il va bien falloir réussir à vous en sortir.Le jeu, signé Aurora Studio, est prévu sur PC, cette année.