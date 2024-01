Avowed, le RPG d'Obsidian Entertainment, pour cet automne

Publié le Lundi 22 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

The Elder Scrolls VI ?

Vous êtes envoyé en Aedyr, une île qui est en proie à une épidémie de peste qui touche les hommes comme les bêtes. Vous allez devoir enquêter sur cette épidémie et allez devoir la juguler. Pour cela, il vous faudra plonger dans les secrets ancestraux de l'île...Annoncé il y a plus de 3 ans, Avowed est le nouveau RPG signé Obsidian Entertainment et qui se déroulera dans le même univers que le jeu Pillars of Eternity.Un RPG en vue subjective qui s'est offert une nouvelle vidéo et une période de sortie : ce sera pour cet automne. Il sortira sur PC, Xbox Series et Game Pass.