- Senua's Saga: Hellblade II pour le 21 mai

Publié le Lundi 22 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Retour en enfer

Suite du jeu sorti en 2016 et signé Ninja Theory, Senua’s Saga: Hellblade II a été annoncée enfin pour le 21 mai prochain. Il sortira sur PC et Xbox Series, avec une présence sur le Xbox Game Pass à sa sortie.Si vous espériez en savoir plus sur l'histoire et le jeu en lui-même, c'est raté. La nouvelle vidéo vous entraîne dans les studios du développeur à Cambridge et se présente comme un petit making-of, avec très peu de nouvelles images du jeu.On sait juste que cette suite directe du premier opus, nous permettra de retrouver Senua, ses hallucinations et ses combats contre Hel, la déesse de la mort, et ses sbires. Cette épopée la mènera en Islande.On a quand même hâte, parce que ça a l'air fun.