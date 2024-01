- Library Of Ruina au printemps sur Nintendo Switch et PlayStation 4

Publié le Lundi 22 janvier 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Plaisir de lire

Angela, la directrice de l'la bibliothèque, recherhe le Livre Absolu. Vous incarnez Roland, un étudiant, qui va devoir l'aider. Pour obtenir le livre, il va falloir inviter des gens à la Bibliothèque et les combattre. Ils se transformeront alors en livres qui vous guideront vers l'objet de votre quête...Nouveau JRPG signé Project Moon et édité par Arc System Works Co., Ltd., Library Of Ruina sort sur Nintendo Switch et PlayStation 4 au printemps 2024, le 25 avril pour être précis.Le jeu est déjà sorti sur PC. La version consoles comprendra tous les DLC, dont la bande-originale et l'artbook, déjà sortis.