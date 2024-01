- Please, Touch The Artwork 2 sort le 19 février

Publié le Lundi 22 janvier 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et il sera gratuit

Please, Touch The Artwork 2 est un jeu d'aventure en point'n click dans lequel vous allez aider un peintre squelette à rentrer chez lui. Pour réussir l'aventure, il faudra voyager à travers différentes oeuvres d'art et récupérer les objets cachés. Vous devrez voyager via les tableaux de James Ensor, célèbre peintre belge, et interagir avec, dans un système proche de "Où est Charlie ?".Ce jeu qui se veut accessible et joauble par tous, sera gratuit. Il vient d'être annoncé pour le 19 février.Le but est autant de passer un bon moment à jouer que de découvrir l'artiste et enrichir sa culture.Le jeu sortira sur PC, mais aussi sur iOS et Android.