Histera, un FPS multijoueur gratuit

Publié le Mardi 23 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Passé, présent, avenir

Développé pa StickyLock Games, Histera est un FPS multijoueur nerveux et rapide. Il sortira en accès anticipé sur PC, dans le courant de l'année (l'attente ne devrait pas être très longue, cela dit). Il sera disponible sur Steam Histeria propose des armes venu du passé, comme un arc ou un couteau, du présent, comme un fusil mitrailleur et du futur, comme un fusil à énergie. Vous aurez même droit à... euh... un fusil préhistorique à poison. Si, si.3 cartes seront proposées dans un premier temps, mais d'autres suivront. Une carte préhistorique, une carte à l'ambiance Seconde Guerre Mondiale et une carte représentant une rue futuriste.Toujours dans un premier temps, deux modes de jeux seront disponibles : Contrôle de territoire et Team Deathmatch.