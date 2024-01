Anomaly Agent sort demain

Publié le Mardi 23 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Plutôt sympa

Anomaly Agent est un jeu indé d'action et de plateformes 2D en style Pixel Art dans un univers cyberpunk. Le jeu promet des combats dynamiques, durant lesquels vous devrez tirer parti de l'environnement pour prendre l'avantage.Musique synthwave, jeu en pixel art, personnages délirants inspiré des BD et mangas des années 70/80...Vous allez incarner l'agent 70 qui enquête sur des anomalies menaçant l'équilibre du monde.Le jeu, signé Phew Phew Games, sort demain sur PC, Nintendo Switch et Xbox One/Xbox Series.