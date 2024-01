(TEST) Another Code : Recollection (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 23 janvier 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de D

Vincent aime les belles histoires et les jeux d'enquêtes, de puzzles et d'énigmes. Le problème, c'est qu'il est nul. Mais complètement nul. Tenez, la dernière fois qu'il s'est fait manger son déjeuner, pourtant bien étiquetté à son nom sur sa petite boîte Tupperware, après avoir mené une enquête minutieuse, il en a conclu que c'était lui le coupable.Alors qu'en fait, c'était moi.Mais il persévère. Heureusement, Another Code permet d'activer (c'est juste une option) des aides qui vous mâchent le travail et vous permettent de résoudre tous les puzzles du jeu très facilement.Mais même avec ça, il a quand même dû demander de l'aide. D'Hercule Poirot, il n'a gardé que la partie légume.