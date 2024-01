Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 23 janvier 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

L'Ariégeois

Spider-Man 2 (PS5) Super Mario Bros Wonder (Nintendo Switch) EA Sports FC 24 (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch)

Spider-Man 2 EA Sports FC 24 Gran Turismo 7

Call of Duty Modern Warfare III EA Sports FC 24 Star Wars Jedi Survivor

EA Sports FC 24 Call of Duty Modern Warfare III Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy GTA V Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Super Mario Bros Wonder Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports

Star Wars Jedi Survivor Minecraft Java & Bedrock Farming Simulator 22

C'est reparti. Le SELL nous livre son top des ventes sur le territoire français. Notez qu'il s'agit d'estimations liées aux données GSD (Game Sales Data) et ne concerne que les ventes physiques, faites dans les boutiques.Il s’agit de la 2e semaine de 2024.Comme chaque semaine d’ailleurs, parce que la France est le pays du fromage, nous l’illustrons l'un deux. Et cette fois-ci, c'est l'Ariégeois qui est à l'honneur. Il s'agit d'un fromage à pâte pressée non cuite, au lait de vache, fabriqué en Ariège.Cette semaine, le top change à nouveau. Mortal Kombat s'octroie la première place, et plus globalement, la PS5 se paie les 3 premières places. FIFA 24 devrait, la semaine prochaine, tout dégager.