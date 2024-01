- Like a Dragon: Infinite Wealth dévoile sa cinématique d'ouverture

Publié le Mercredi 24 janvier 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On pourrait un jour avoir une cinématique de fin pour déconner ?

Développé par Ryu Ga Gotoku Studio et édité par Sega, le jeu Like a Dragon: Infinite Wealth sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 26 janvier. Donc vendredi prochain, dans deux jours.L'histoire est celle de Ichiban Kasuga, un loser qui a toujours réussi à s'en sortir, et Kazuma Kiryu, un homme brisé arrivé au bout du chemin de sa vie, deux yakuzas que le destin va réunir. Et vous aller jouer les deux personnages.La nouvelle vidéo mise en ligne présente la cinématique d'ouverture du jeu. Histoire de savoir où on met les pieds.Notez que le jeu sera proposé en anglais, japonais ou chinois. Des sous-titres français (et une dizaine d'autres également) seront inclus.